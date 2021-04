"O Teste Rápido do Coronavírus Ag (N)(Fossas Nasais) de antigénio que será produzido pela Pantest e distribuído pela Biojam, cumpre todos os requisitos exigidos pelas autoridades, nomeadamente a apresentação de estudos de avaliação de desempenho do teste para colheita nasal e toda a informação sobre o produto", explicam a Biojam e a Pantest em comunicado.

"De venda livre, sem obrigatoriedade de receita médica, os autotestes poderão ser adquiridos por qualquer pessoa, desde que maior de 18 anos. Com um custo unitário que rondará os valores já praticados entre os grandes grossista, os testes estarão não só disponíveis em caixas de 25 unidades, como também em Kits individuais já preparados para venda ao público, vendidos em embalagens hermeticamente seladas, com toda a informação exigida pelas autoridades de saúde, como sejam as referências do lote, produtor, caraterísticas técnicas e indicações de utilização, entre outras", adianta.

"Para facilitar o processo de diagnóstico, cada embalagem unitária do autoteste apresenta um QR Code que remete o consumidor para um vídeo explicativo e instruções muito claras e simples para que o teste seja facilmente utilizado por qualquer pessoa. Para segurança do consumidor as empresas responsáveis pelo teste disponibilizam um serviço de apoio prestado via WhatsApp, através do qual é possível colocar dúvidas, pedir apoio adicional e enviar fotos dos testes", lê-se na nota.

Como explica Catarina Almeida, diretora da Pantest "além da qualidade do próprio teste, uma das nossas preocupações é assegurar que o consumidor terá acesso a toda a informação, de modo a que o processo de autodiagnóstico seja realizado da forma mais correta e segura".

Com elevados níveis de fiabilidade, acima do desempenho mínimo que é estipulado para os autotestes pelas autoridades nacionais (sensibilidade superior ou igual a 80% e especificidade superior ou igual a 97%), o Teste Rápido do Coronavírus Ag (N)(Fossas Nasais) da Pantest apresenta valores na ordem dos 95,7% de sensibilidade e 99,1% de especificidade, referem dado da Biojam e da Pantest.

Infarmed ainda não aprovou autoteste

Para Carlos Monteiro da Biojam, "não há dúvida que os autotestes nasais produzidos pela Pantest apresentam elevados padrões de qualidade, garantindo ao consumidor uma solução de diagnóstico com níveis de precisão próximos de um teste PCR”.

"Com inúmeras soluções terapêuticas e de diagnóstico já registadas no Infarmed, tanto a Biojam como a Pantest acreditam que o teste, que já se encontra em produção, faz parte do grupo restrito de pedidos de autorização que foram corretamente submetidos e como tal é expetável que até ao final da semana seja dada autorização de comercialização", diz a nota.

"Até ao momento foram apresentados todos os elementos solicitados pelo Infarmed, os quais estamos confiantes que correspondem às exigências das autoridades. Além da certeza que temos em relação à qualidade do produto, e na linha daquilo que tem sido a estratégia do governo nos últimos anos no que toca as políticas de apoio à produção nacional, consideramos que hoje, mais do que nunca, é fundamental apoiar as empresas como a Pantest e a Biojam que têm investido em investigação e na produção de produtos inovadores", acrescenta Carlos Monteiro.