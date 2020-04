No Estabelecimento Prisional do Porto há um guarda que acusou positivo pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) dia 29 de março e última vez que esteve escalado para trabalhar foi no dia 23.

Refere a Direção-Geral que já foram identificados os contactos próximos deste guarda/doente, que estão a cumprir isolamento profilático.

Na terça-feira passada um guarda do Hospital Prisional de São João de Deus também foi diagnosticado com covid-19 e está em tratamento e isolamento em casa.

“Uma vez que o guarda prisional doente a ultima vez que esteve escalado ao serviço havia sido há cerca de uma semana, de acordo com os orientações da saúde pública não há terceiros como tendo tido contacto próximo com este guarda, no tempo de contágio, sendo certo que o Hospital Prisional mantém a vigilância ativa relativamente a todos os trabalhadores e reclusos”, refere a resposta da DGRSP.

A assistente administrativa do Estabelecimento Prisional de Sintra que se encontrava em regime de trabalho descontinuado, está a recuperar em casa.

Uma enfermeira, que presta serviço no Estabelecimento Prisional feminino de Santa Cruz do Bispo está em casa desde 28 de março, tendo sido identificados oito contactos próximos que, “não obstante terem sido considerados como de baixo risco de exposição, estão em isolamento profilático e serão objeto de teste”.

Segundo a DGSRP, a única reclusa infetada com covid-19 diz é uma cidadã estrangeira que foi detida na posse de droga e que está no Hospital Prisional de São João de Deus.

Portugal regista hoje 311 mortes associadas à covid-19, mais 16 do que no domingo, e 11.730 infetados (mais 452), segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Relativamente a domingo, em que se registavam 295 mortes, observou-se um aumento de 5,4% (mais 16).