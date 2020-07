O presidente da Região de Turismo do Algarve considerou que o único mercado que pode “fazer um efeito tampão ao britânico é o nacional”, sendo também o que “habitualmente tem mais presença em julho e agosto”.

Por isso, defendeu que é necessário “reforçar a procura de portugueses, de espanhóis, de alemães, de franceses, de irlandeses e de italianos”, mercados que têm sido explorados na “diversificação da aposta”.

“Recentemente lançámos uma campanha para o mercado interno, com reflexo também no mercado espanhol, inglês, alemão, holandês, irlandês e francês, os nosso principais mercados”, informou João Fernandes.

Na região, a diminuição de turistas é facilmente percetível, por exemplo, num passeio pela praia ou no calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, habitualmente cheios nesta altura o ano, e um dos exemplos de que, no Algarve, não parece ser época alta.

Em declarações à Lusa, o diretor do Hotel D. José, a pouco metros da praia de Quarteira, disse que a ocupação está “a 45%/55%”.

“Temos 85 quartos ocupados, num total de 154. Sessenta e um com portugueses, nove de franceses, seis de ingleses e quatro de espanhóis, o que mostra que há pouca procura, mas uma grande incidência de turistas nacionais” revelou João Soares.

O diretor do hotel mostrou preocupação com “a falta do mercado britânico” e revelou estarem a “trabalhar com o português”.

“Estamos a trabalhar com o que temos hoje, porque estamos dependentes dos mercados emissores”, afirmou.

Nos vários cenários que traçou para este verão, o objetivo era “ficar dentro dos custos da operação, usando “o menos possível” os financiamentos que fizeram.

“Estamos com esperança que isso venha a acontecer, mas vai ser um ano extremamente difícil”, admitiu.

João Soares mostrou-se confiante que “assim que forem alteradas as condições dos britânicos para visitarem Portugal e o Algarve, em especial, no final do mês, a procura vai ser maior”.

“Até lá estamos em stand-by”, disse o também delegado regional da Associação de Hotelaria de Portugal.

Para o responsável, é necessário fazer “um trabalho diplomático incisivo” e também “trazer jornalistas dos grandes meios de comunicação ingleses” para estarem na região e “sentirem e passarem a imagem que não há problema e não se sente a pressão da pandemia”.

João Soares concluiu realçando que o Algarve “tem uma imagem muito forte e vai sair mais forte”.

Apesar de poucos, ainda é possível encontrar turistas a passear ou na praia de Quarteira. À Lusa são vários os que se mostram confiantes com a escolha feita para o destino de férias que encontraram em Quarteira.

“Senti-me muito segura aqui, o Algarve nem tem assim tantos casos. Sei que em Lisboa houve um surto, mas disseram-me que o Algarve não tem problemas há algum tempo. Sinto-me mais segura aqui do que em Londres”, revelou uma jovem turista inglesa.

Durante a estadia recebeu algumas mensagens de amigos a quererem saber “como estão a coisas e se está tudo aberto”, às quais respondeu que não lhe parece “muito diferente, apesar de todos usarem máscara”, mas os restaurantes estão abertos, sendo apenas “preciso ligar a reservar”.

“Muitos dos meus amigos cancelaram as férias para Portugal porque não está na lista”, disse, acrescentando que, no regresso, vai ter de “preencher uma formulário” a indicar onde vive. “E é tudo o que sei, por enquanto”, concluiu.

Um casal alemão com duas crianças a sair da praia defendeu que “é uma situação que se coloca em todos os países” e que “havendo respeito pela regras e distanciamento”, estão seguros.

Um jovem casal suíço manifestou a mesma confiança, realçando que, “se houver atenção, o uso da máscara, desinfetante e afastamento social”, não há mais em risco do que no seu país.

“Sinto-me seguro, porque todos respeitam, mesmo os locais, e penso que, se nós também o fizermos, não há mais risco do que na Suíça” sustentaram.

O setor do turismo foi dos mais afetado desde o início da pandemia e agravou-se agora mais no Algarve, na época alta, depois de vários países obrigarem os seus cidadãos a um período de quarentena se viajarem para Portugal.

Os empresários algarvios revelam quebras de atividade das empresas dos diferentes setores na ordem dos 70% a 90% e o desemprego na região cresceu em maio mais de 200% em relação ao mesmo período de 2019.