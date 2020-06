Por unanimidade, os juízes do TCU aprovaram o relatório do magistrado Vital do Rêgo, num processo instaurado por aquele tribunal para acompanhar as ações do executivo para travar a covid-19.

A ausência de profissionais da área da saúde no executivo e a falta de gestão de riscos foram algumas das falhas apontadas pelo documento.

“Os cargos-chave do Ministério da Saúde, de livre nomeação e exoneração, não vêm sendo ocupados por profissionais com essa formação específica”, criticou Vital do Rêgo, acrescentando que isso pode levar a decisões sem rigor médico e científico, conduzindo a uma “baixa efetividade das medidas adotadas de prevenção e combate à pandemia, desperdícios de recursos públicos e aumento de infeções e mortes”.

Desde maio que o Ministério da Saúde é liderado interinamente por um militar, o general Eduardo Pazuello, após um oncologista e um ortopedista terem saído do cargo ministerial, depois de divergências com o Presidente do país, Jair Bolsonaro.

Após ler o seu voto, Vital do Rêgo afirmou que as recomendações do tribunal são um “desabafo e um alerta” em relação à condução da crise por parte do executivo de Bolsonaro.