Na manifestação, em que estiveram presentes apenas três enfermeiros, também havia sapatos dos filhos de muitos daqueles profissionais, para simbolizar o afastamento familiar a que a pandemia tem obrigado, face ao risco de contágio.

Guadalupe Simões, dirigente nacional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, explicou que o objetivo foi, mesmo num quadro de constrangimento resultante da covid-19, assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro e voltar a colocar na agenda do Governo "todas as questões por solucionar", com destaque para a valorização da carreira.

"A carreira atual é um retrocesso relativamente às que temos, não permite o desenvolvimento profissional e salarial dos enfermeiros", referiu.

créditos: HUGO DELGADO/LUSA

A dirigente sindical aludiu aos 20 mil enfermeiros cujos pontos não foram contabilizados para efeitos de progressão na carreira, o que se traduz em "20 anos de trabalho deitados fora, por parte deste Governo".

Enfermeiros especialistas cuja carreira não é valorizada é outra das críticas do sindicato, que diz ainda ser "inadmissível" a disparidade de pagamento aos enfermeiros infetados com covid-19, com os que têm contrato de trabalho em funções públicas a receberem 100% e os que têm contrato individual de trabalho apenas 75%.