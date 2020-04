As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje um novo caso da covid-19, o que eleva para 23 o número total de infetados no país desde o início do surto, incluindo um já recuperado.

O porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Sérgio Lobo, disse que o novo caso é um professor português que tinha sido considerado provável, mas que uma nova análise em Darwin, na Austrália, confirmou agora como positivo. “Temos a registar hoje um total de 23 casos positivos e mais quatro prováveis. Estão todos na Clínica de Vera Cruz. Mais de 80% não têm quaisquer sintomas”, adiantou. Entre os 22 casos ativos estão, neste momento, dois professores portugueses. O porta-voz notou que a equipa de vigilância epidemiológica continua sem encontrar qualquer caso de transmissão em Liquiçá, onde estavam os dois professores portugueses infetados, há já várias semanas de quarentena em casa. “O único contacto dos professores foi com o motorista, que está em quarentena e teve resultado negativo aos seus testes”. Estes dois docentes fazem parte do grupo de quatro professores e um motorista que tinha estado em contacto com a professora portuguesa que viajou, em 04 de abril, para Lisboa, onde, dias depois, testou positivo à covid-19. Continuar a ler A professora viajou para Portugal com mais de 200 portugueses num voo de repatriamento organizado pelo Governo português. Sérgio Lobo referiu que as análises estão a ser realizadas no Laboratório Nacional e comprovadas por um laboratório em Darwin, no norte da Austrália. “Ficamos contentes porque a taxa de comprovação dos dados do laboratório nacional é quase de 100%. Isso coloca o nosso Laboratório Nacional aos níveis de outras nações mais avançadas”, salientou. Timor-Leste realizou já um total de 361 testes, com 254 negativos, quatro prováveis e 80 ainda à espera de resultado. Nos locais de quarentena estão atualmente 518 pessoas, incluindo 23 profissionais de saúde e um agente policial. Até agora, 1.543 terminaram já o período de 14 dias de isolamento. A pandemia da covid-19 já provocou mais de 168 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.