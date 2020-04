A porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Odete Viegas, explicou que os dados sobre os novos 10 casos registados serão divulgados no sábado.

“Temos 10 novos casos positivos. Um paciente está recuperado”, referiu apenas.

A porta-voz informou que o país tem ainda um total de quatro pessoas à espera de conhecer o resultado das análises, tendo 195 outras registado análises negativas.

“A boa notícia é que continuamos sem ter casos de transmissão local. Os profissionais de saúde estão a trabalhar ao máximo para responder a esta questão”, afirmou.

A porta-voz do CIGC adiantou que o grupo do qual fazem parte os infetados foi já transferido do hotel onde estavam no centro de Díli para um novo local, para cumprirem quarentena, com quartos individuais, na zona de Tasi Tolo, na saída ocidental da capital.