Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI), adianta que a operação terminou na quarta-feira com o desembarque dos últimos cinco passageiros de nacionalidade colombiana que deram entrada em Portugal mediante concessão de visto especial por razões humanitárias.

“Estes passageiros ficarão em confinamento obrigatório”, é referido.

O MAI adianta que os últimos passageiros a sair de Portugal foram nove argentinos.

De acordo com a nota, cerca de 500 tripulantes regressarão aos seus países esta semana.

O cruzeiro MSC Fantasia, proveniente do Brasil, acostou a 22 de março no porto de Lisboa com 1.338 passageiros a bordo, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.

A bordo encontravam-se 27 cidadãos portugueses e oito cidadãos estrangeiros residentes em Portugal.

Os restantes passageiros estavam distribuídos em 38 nacionalidades.