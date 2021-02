“A taxa de ocupação nas enfermarias covid nos hospitais da região é de 72% e na UCI [Unidade de Cuidados Intensivos] covid é de 75%” nos hospitais públicos da área de influência da ARS Centro, revela um comunicado de imprensa.

A nota adianta que, até às 24:00 de segunda-feira, estavam “internados com covid-19 1.029 pessoas, sendo 892 em enfermaria e 137 em Unidade de Cuidados Intensivos, e, destes, 85 ventilados”.

Na região, que abrange hospitais públicos dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, a ARS Centro contabilizou “17 óbitos em meio hospitalar”.

A ARS registou 92 admissões hospitalares e 133 altas, “130 de enfermaria covid e três da UCI covid”, em todos os hospitais da região.

Nas estruturas de apoio de retaguarda e no setor social/privado “encontram-se internados 49 doentes covid, menos seis do que no dia anterior, em 110 camas ativas”, até às 00:00 de hoje.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.411 pessoas dos 787.059 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.