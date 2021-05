Fonte oficial do município disse hoje à agência Lusa que, dos 37 infetados, 25 foram realojados pela Proteção Civil no Centro Diocesano do Turcifal, por "não terem condições para fazer o isolamento profilático nas suas casas", uma vez que partilham alojamentos.

Entre os infetados estão também outros trabalhadores de empresas de outros ramos de atividade, que coabitam com os trabalhadores agrícolas.

Neste sentido, foram realojados no sentido de as autoridades de saúde conseguirem conter o surto.

O surto tem um total de 47 casos confirmados, dos quais 10 já recuperaram.

Já em dezembro, um surto de covid-19 em explorações agrícolas do concelho atingiu cerca de duas centenas e meia de trabalhadores, tendo na altura sido realojados grande parte deles.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, regista 5.833 casos confirmados, dos quais 66 estão ativos, 5.594 recuperaram e 173 morreram, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela câmara municipal.

