"Podemos considerar o surto controlado, embora surjam novos casos de vez em quando", mas já existe "um conjunto significativo de recuperados", afirmou o presidente da Câmara de Redondo, António Recto, em declarações à agência Lusa.

O autarca indicou que os dados mais recentes sobre o concelho de Redondo, facultados ao município na segunda-feira pela Autoridade de Saúde Pública, apontam para a existência de 13 casos ativos e outros 13 recuperados.

"É natural que surjam mais recuperados ainda durante o dia de hoje, porque estamos a aguardar os resultados de cerca de uma dezena de testes feitos já esta semana e durante o passado fim de semana", ressalvou.

Segundo o presidente do município, os serviços de atendimento ao público da Câmara de Redondo, que foram encerrados em 22 de setembro, por precaução, devido ao surto de covid-19 na comunidade, voltaram a funcionar na segunda-feira.

"Desde ontem [segunda-feira] que os serviços estão a funcionar dentro da normalidade e com as portas abertas", estando a "ser cumpridas as regras impostas" pela pandemia, entre as quais a limitação do número de pessoas e uso de máscara, sublinhou.

António Recto notou que "a câmara nunca esteve totalmente fechada" e garantiu que os cidadãos que se deslocaram aos serviços municipais, por não terem outra alternativa, "foram sempre atendidos".

Em declarações prestadas anteriormente à Lusa, o autarca indicou que existem suspeitas de o surto ter sido "importado de Évora", nomeadamente através de uma pessoa infetada que visitou familiares em Redondo.

As cerca de 200 pessoas dos quatro lares do concelho de Redondo, entre utentes e funcionários, foram então testadas para a covid-19, cujos resultados deram negativo.

