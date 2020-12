O surto de covid-19 no Lar Vida Maior, na Maceira, no concelho de Torres Vedras, subiu de 24 para 40 infetados, disse hoje fonte oficial deste município do distrito de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o surto nesta estrutura residencial sénior apresenta 40 casos ativos e uma morte. Entre os casos positivos, 27 são utentes, que estão todos a recuperar na instituição, e 13 são funcionários. No dia 13, foram conhecidos os primeiros 24 casos de infeção por covid-19 neste lar, sendo nessa altura 16 utentes e seis funcionários. Desde o início da pandemia, Torres Vedras contabiliza 1.809 casos confirmados, dos quais 240 estão ativos, 1.544 recuperaram e 25 morreram, de acordo com o último boletim epidemiológico do município. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.703.500 mortos resultantes de mais de 77,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 6.254 pessoas dos 378.656 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.