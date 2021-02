Um lar residencial para seniores em Fiães, no concelho de Santa Maria da Feira, tem hoje 49 utentes e funcionários infetados com o novo coronavírus, revelou a respetiva autarquia do distrito de Aveiro.

Em causa está o equipamento designado como "Senior Residence", cuja direção, contactada pela Lusa, não quis prestar esclarecimentos sobre o assunto. Fonte da Câmara Municipal da Feira informou, contudo, que o vírus SARS-CoV-2 está atualmente ativo em 39 utentes e 10 funcionários, com base em testes realizados nas últimas semanas. O vereador que coordena o serviço autárquico de Proteção Civil, Vítor Marques, afirmou que, "de momento, a situação está controlada". "[Os doentes] têm apoio da brigada da Cruz Vermelha e recebem três vezes por semana uma visita técnica de acompanhamento. Há uma equipa multidisciplinar a acompanhar a situação, envolvendo técnicos da Proteção Civil, da Saúde, da Divisão Social [da Câmara], da Segurança Social e também da Cruz Vermelha", acrescentou. O mesmo lar de Fiães já registou casos de covid-19 em 2020, mas, ainda segundo Vítor Marques, tratou-se então de "pequenos surtos que foram sendo controlados". Na sua conta na rede social Facebook, o lar "Senior Residence" de Fiães não tem qualquer publicação a propósito do seu contexto epidemiológico atual, mas mantém visíveis dois anúncios que, desde 24 de janeiro, divulgam um processo de recrutamento para contração de "um enfermeiro com experiência" e "um ajudante de ação direta com formação e experiência na área". A mesma página indica que essa estrutura residencial - "projeto que nasceu em 2003" - está orientada para o acolhimento de utentes com necessidades específicas. "Estamos especializados em demências (Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia), alcoolismo, AVC [acidente vascular cerebral], diabetes, cuidados paliativos e pós-operatório", explica o lar. O novo coronavírus responsável pela presente pandemia de covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 106 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo originado mais de 2,3 milhões de óbitos. Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados se registaram a 02 de março, a Direção-Geral da Saúde confirmava esta segunda-feira um acumulado de 14.354 mortes e 767.919 infeções devido ao SARS-CoV-2.