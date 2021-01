A fonte adiantou que, dos 43 infetados, 35 são utentes e oito funcionários, acrescentando que o surto foi detetado na sexta-feira.

“Estamos a falar de um universo de 82 utentes e 76 funcionários. Trinta e cinco utentes e oito funcionários tiveram teste positivo. Todos estão sem sintomas”, disse.

De acordo com fonte da câmara, o lar da Fundação CEBI, em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, já separou utentes infetados dos não infetados e “a situação está para já controlada".

A mesma fonte disse que se tem verificado um aumento significativo de casos no concelho de Vila Franca de Xira, sendo, além do surto no lar da Fundação CEBI, há sobretudo casos de contágios em famílias.

De acordo com dados de domingo divulgados pela Câmara de Vila Franca de Xira, liderada por Alberto Mesquita (PS), são 995 os casos ativos ( mais 95 que no sábado) de covid-19 no município.

Destes, 29 doentes encontram-se internados e os demais 966 estão em isolamento domiciliário. Foram também registados um total de 111 óbitos.

O número de doentes recuperados é de 5.876 (mais 39 que no sábado), havendo um total acumulado de 6.982 casos confirmados (mais 134) e 1.020 casos em vigilância pela autoridade de saúde.

Na União de freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho foram confirmados até domingo um total de 1.846 casos, dos quais 283 estão ativos e 1.533 recuperados (igual).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.934.693 mortos resultantes de mais de 90,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.803 pessoas dos 483.689 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.