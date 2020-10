A Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Norte confirma que "foram identificados, até ao momento, 49 casos confirmados associados a este surto", avança a Rádio Renascença.

Segundo o coordenador do gabinete de relações públicas , a Autoridade de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental teve conhecimento do primeiro caso num estudante Erasmus no dia 2 de outubro.

O número de casos de infeção pelo novo coronavírus ultrapassou os 900 no distrito de Bragança, com 33 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e sete mil mortos e mais de 36,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.050 pessoas dos 82.534 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.