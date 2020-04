Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde sueca, Lena Hallengren, indicou que os novos testes, que se têm resumido aos pacientes hospitalizados e ao pessoal médico, vão visar também pessoas que ocupam postos considerados “essenciais” para a sociedade, como polícias e bombeiros – para que possam retomar o trabalho rapidamente após terem apresentado sintomas.

“Falamos de uma capacidade de testes e análises de 30.000, talvez mesmo 100.000, por semana”, sublinhou, adiantando que, até hoje, as autoridades sanitárias suecas testaram cerca de 75.000 pessoas.

Até hoje, a Suécia tem adotado medidas restritivas mais brandas do que os outros países europeus face à epidemia da Covid-19, apelando simplesmente aos cidadãos para que assumam as suas responsabilidades, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias.

Entre as medidas mais restritivas figuram a proibição de reuniões com mais de 50 pessoas e de visitas a lares de idosos, mantendo, porém, abertas as escolas e restaurantes.

Na terça-feira, o Governo sueco decidiu prolongar por mais um mês a interdição de viagens consideradas não necessárias na União Europeia (UE), em conformidade com a decisão comunitária comum.

Segundo os dados mais recentes divulgados pelas autoridades sanitárias suecas, foram confirmados oficialmente no país 13.216 casos, de que resultaram cerca de 1.400 óbitos.