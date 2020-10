O número de infetados com o novo coronavírus no Agrupamento de Escolas de Mogadouro (AEM), distrito de Bragança, subiu hoje para 10, após testes a duas turmas do 6º e 12º anos, revelou à Lusa o presidente da câmara.

"Hoje, por informação da Autoridade da Saúde (AS), tive conhecimento de que, após a realização de testes a duas turmas de 6º e 12º ano, num total de 32 alunos, foi detetado um novo caso positivo para o novo coronavírus numa aluna de 6º ano", disse o autarca, Francisco Guimarães. O diretor do AEM, Silvano Cancela, referiu que 53 alunos estão em "isolamento profilático", seguindo as aulas por via digital. Na quinta-feira, o número de infetados no AEM subiu para quatro para nove, após cinco confirmações de infeção em alunos, revelou o diretor da instituição. Na segunda-feira, a Proteção Civil Municipal de Mogadouro indicou que dois professores e dois alunos do AEM "testaram positivo para o novo coronavírus". "Os casos conhecidos na quinta-feira, num total de cinco, indicavam que alunos são todos familiares e vivem na mesma localidade", disse, na quinta-feira, o diretor do AEM. Silvano Cancela ressalvou que todos estes alunos, por decisão voluntária dos encarregados de educação, "não frequentaram as atividades letivas desde 09 de outubro". Segundo a Proteção Civil Municipal, o concelho de Mogadouro tinha, até às 13:00, 37 casos de doença ativa. Portugal contabiliza pelo menos 2.198 mortos associados à covid-19 em 101.860 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).