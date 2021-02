No último rastreio realizado, na quinta-feira, a 53 pessoas, entre eles 12 utentes e 41 funcionários, “foi detetado apenas um caso positivo entre os utentes, estando os restantes negativos”, avançou Horácio Pereira.

De acordo com o provedor, a Misericórdia de Grândola, que passa por um segundo surto desde o início da pandemia, contabiliza agora 32 casos ativos, entre eles “nove idosos e 23 funcionários”, nos dois blocos daquela Estrutura Residencial Para Idosos, estando a maioria “a terminar a fase de confinamento”.

“No caso das funcionárias, também estão a terminar o confinamento e dentro de três a quatro dias podem regressar à instituição”, acrescentou.

Desde o último balanço feito pela agência Lusa, em 05 de fevereiro, “faleceram mais quatro utentes, com mais de 90 anos, na instituição”, indicou o provedor.

Segundo Horácio Pereira, neste momento, “apenas um idoso está hospitalizado” no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

“O surto está a ser acompanhado pela autoridade de saúde que, em conjunto com os nossos médicos, está a controlar esta situação, mas não vamos dar isto ainda como vencido”, frisou.

Este segundo surto de covid-19 na Santa Casa da Misericórdia de Grândola foi detetado quando um funcionário e cinco utentes tiveram testes com resultados positivos para o coronavírus SARS-CoV-2 num rastreio realizado em 11 de janeiro, após uma primeira funcionária ter sido diagnosticada com a doença, no início desse mês.

