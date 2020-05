“Na hora de construir a recuperação, precisaremos de pensar numa nova economia que seja inclusiva e sustentável", disse Michelle Bachelet, segundo a agência de notícias Efe.

De acordo com a Efe, a ex-Presidente chilena não se atreveu a prever se o mundo após a pandemia será menos livre do que o anterior, embora tenha previsto uma "realidade diferente, na qual teremos que adaptar os nossos comportamentos".

A alta comissária da ONU fez estas declarações durante uma conferência virtual organizada pela Associação de Correspondentes Acreditados das Nações Unidas em Genebra (ACANU).

Na situação atual, as sociedades "aceitaram que algumas liberdades fossem restringidas, como as de movimento ou de reunião, mas essas medidas devem ser claras, proporcionadas e limitadas no tempo", enfatizou a responsável da ONU.

A alta comissária acrescentou, segundo a Efe, que o "novo normal" pode durar anos, dependendo da evolução do novo coronavírus e de ser ou não encontrada uma vacina contra a COVID-19, a doença causada pelo vírus.

A este respeito, Michelle Bachelet enfatizou que, se for encontrada uma forma de imunização, deve-se garantir que a vacina atinja todas as populações do mundo.