Este conjunto de apoios foram aprovados, por unanimidade, durante uma reunião do executivo municipal, liderado pelo socialista Basílio Horta.

“Trata-se da terceira fase do nosso plano de apoios no âmbito do combate aos efeitos da COVID-19. É um apoio muito importante, que se somam a outros que temos levado a cabo”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Sintra.

Para o setor da Cultura será criado um fundo de emergência cultural, com uma dotação inicial de 250 mil euros, destinada a apoiar as estruturas profissionais, nomeadamente os trabalhadores das áreas da dança, música e teatro.

“É um setor que vive uma situação crítica devido à paralisação da atividade. Com isto estamos a ajudar à manutenção dos postos de trabalho dos elementos das associações culturais de cariz profissional do concelho de Sintra”, sublinhou Basílio Horta.

Além da Cultura, o pacote de medidas aprovadas prevê uma ajuda de 230 mil euros para o setor do Desporto, 225 mil euros para as nove corporações de bombeiros, 275 mil euros para as juntas de freguesia, 105 mil euros para o setor dos táxis, 64 mil euros para os concessionários de praia e 33 mil euros para as associações juvenis.

Relativamente às juntas de freguesia, Basílio Horta explicou que se trata de “um apoio suplementar para fazer face às despesas” relativas às medidas de combate ao surto da COVID-19.

A autarquia irá ainda apoiar os 123 taxistas que operam no concelho de Sintra, no valor dos seis meses de quotas devidos por aqueles profissionais.