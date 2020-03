Estas sugestões vão constar de um ofício que o sindicato vai enviar hoje à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), depois deste organismo ter suspendido, a partir de hoje, as visitas aos fins de semana nas prisões do país, devendo estas ter lugar em dias úteis e limitadas a um máximo de dois visitantes por recluso devido ao Covid-19.

Em declarações à Lusa, o presidente do sindicato, Jorge Alves, manifestou-se contra esta medida da DGRSP, mas para mitigar a situação decidiu propor uma série de medidas.

A existência de máscaras nos estabelecimentos prisionais para serem distribuídas às visitas, suspensão das visitas íntimas e das deslocações aos ginásios por parte dos reclusos são algumas das medidas que o sindicato vai propor, disse Jorge Alves.

O sindicalista afirmou também que no domingo se gerou a confusão entre os reclusos do estabelecimento prisional junto à Polícia Judiciária no Porto, tendo um guarda prisional ficado ferido e recebido tratamento hospital.

Esta confusão esteve relacionada com a suspensão das visitas em todas prisões da região Norte anunciada no sábado pela ministra da Saúde, Marta Temido.

Jorge Alves referiu que este anúncio foi feito sem o conhecimento do diretor-geral das prisões e quando os reclusos já estavam fechados nas celas no sábado à noite, causando a indignação no domingo.