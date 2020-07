Contactado pela agência Lusa, Celso Silva, da Direção Regional do Alentejo do SEP, referiu que o sindicato solicitou a reunião "na sequência de declarações públicas do presidente da câmara, que também é presidente do conselho de administração" da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), sobre as dificuldades da instituição em contratar enfermeiros.

Na quinta-feira, o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, indicou que a FMIVPS está a tentar contratar quatro enfermeiros e que ainda não o conseguiu, lembrando que as duas da instituição testaram positivo para a covid-19.

"Estamos a contratar quatro enfermeiros, pagando-lhe o mesmo de qualquer hospital público", referiu então o autarca, no final de uma reunião de trabalho na sede da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, em Évora.

O concelho de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, depois de ter sido detetado, em 18 de junho, no lar da FMIVPS.

Segundo a mais recente atualização do boletim epidemiológico, divulgada hoje pelo município, este concelho do distrito de Évora regista 17 mortos, 124 casos ativos e 21 curados.