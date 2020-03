Na quinta-feira, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, anunciou que qualquer pessoa que chegasse ao arquipélago e tivesse estado recentemente na China ou na Coreia do Sul deveria passar 14 dias em quarentena.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul instou Tóquio a rever essas medidas "irracionais e excessivas", acrescentando que convocou o embaixador japonês para abordar etsa matéria.

"Não podemos deixar de pensar se o Japão tem segundas intenções além de tentar conter a epidemia", lê-se no comunicado.

A Coreia do Sul acrescentou que pondera tomar medidas retaliatórias e que está a estudar "todas as opções possíveis" para garantir a segurança dos seus cidadãos.

A Coreia do Sul é o segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo depois da China, e é também o país que regista mais novos casos da doença todos os dias.

As autoridades de saúde sul-coreanas anunciaram hoje 518 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, elevando para 6.284 o total de infetados no país, onde já morreram 42 pessoas com a doença Covid-19.