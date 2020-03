"Já deram autorização para sairmos do navio. Fizemos o rastreio, entretanto deram ordem para sair do navio e, enquanto estávamos a colocar as malas no autocarro, disseram-nos que estava tudo 'okay' connosco e que podíamos prosseguir a viagem de acordo com o programa", disse à Lusa Sandra Monteiro, uma das portuguesas que esteve o navio "MS Princess Sarah", para fazer a descida do rio Nilo.

Sandra Monteiro referiu que o grupo de pelo menos 43 portugueses foi o primeiro a sair e que já retomou o programa da viagem.

"Fomos visitar ainda os templos e estamos a continuar a viagem dentro daquilo que estava no início previsto, antes de termos ficado no navio, retidos", referiu a turista, acrescentando: "Vamos continuar a viagem e vamos mais logo para o hotel".

O grupo vai continuar por Luxor, a cerca de 500 quilómetros da capital egípcia, Cairo, para onde irá viajar através de um voo interno.

Os turistas portugueses estimam chegar a Lisboa no sábado, num périplo que além de Cairo e da capital portuguesa, passará também por Madrid.

À entrada de todos os voos está prevista a realização de triagens para a deteção de infeções pelo novo coronavírus.

Além dos 43 portugueses, o navio "MS Princess Sarah" tinha também passageiros porto-riquenhos, argentinos, espanhóis e chineses.