Em comunicado, o Agrupamento de Escolas Pioneiras da Aviação Portuguesa, no qual pertence a Escola Básica 2/3 Roque Gameiro e Escola Secundária da Amadora, refere que uma professora esteve de férias em Milão, Itália, na pausa do carnaval, e regressou à escola para dar aulas no fim da semana.

Segundo o agrupamento, na passada segunda-feira já não compareceu na escola e na quarta-feira foi-lhe diagnosticado o COVID-19.

“Face a esta situação, foi determinado pela autoridade de saúde da Amadora que as cinco turmas da Escola Básica 2/3 Roque Gameiro e uma turma da Escola Secundária da Amadora que tiveram aulas com esta professora vão ficar em isolamento social até ao dia 13 de março, inclusive, nas suas residências, não podendo portanto vir à escola”, refere o comunicado.

O agrupamento destas escolas indica também que 5 professores e 3 assistentes operacionais que estiveram em contacto com esta professora ficaram em situação de isolamento.

A escola sublinha que, “embora os jovens deste grupo etário não tenham grande suscetibilidade para ficarem doentes com esta situação”, é pedido que se tenha atenção ao “aparecimento de sintomas, como "febre ou tosse ou dores de garganta”.

Segundo a escola, diariamente as famílias destes alunos vão ser contactadas para verificar a evolução da situação clínica.