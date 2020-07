Um lar ilegal com 23 utentes em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, foi encerrado pela Segurança Social no âmbito da prevenção da pandemia de COVID-19 e nenhum testou positivo, confirmou hoje este instituto à agência Lusa.

Após uma visita ao local, no âmbito da prevenção da pandemia, as autoridades de saúde, a Segurança Social e a Proteção Civil concluíram que "não existiam condições mínimas de segurança e salubridade para a permanência dos 23 idosos" utentes da estrutura residencial, localizada em Casais Larana, freguesia do Ramalhal. O lar foi encerrado na quarta-feira, depois de terem sido efetuados testes de diagnóstico à covid-19 a todos os idosos e de os resultados terem dado negativo. Os utentes foram "encaminhados para as respetivas famílias ou para respostas sociais alternativas condignas, disponibilizadas pelo Instituto da Segurança Social". A operação decorreu na quarta-feira, tendo sido empenhados 11 veículos e 20 operacionais das corporações de bombeiros de Torres Vedras, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Merceana (Alenquer), no distrito de Lisboa, segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro. Continuar a ler Torres Vedras regista 168 casos de infeção, dos quais 88 estão ativos, 75 estão recuperados e cinco pessoas morreram. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 584 mil mortos e infetou mais de 13,58 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 1.679 pessoas das 47.765 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.