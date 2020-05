Desde 03 de maio, quando 10.633 novos casos foram identificados, o país registou todos os dias mais de 10.000 casos adicionais.

A mortalidade permanece baixa em comparação com outros países, com 2.305 vítimas registadas oficialmente (53.530 recuperados).

A doença não poupou as elites políticas russas. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, anunciou esta semana que estava infetado e hospitalizado com “pneumonia dupla” devido à covid-2019.

Antes dele, o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, anunciou que estava infetado em 30 de abril, e outros dois ministros também foram infetados pelo vírus.

Mais de metade dos casos, 130.716, foram identificados em Moscovo, onde o confinamento quase geral, em vigor desde o final de março, foi prorrogado até 31 de maio.