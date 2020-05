“Tem sido feita uma articulação, quer com as autoridades regionais, quer com as autoridades locais de saúde, para que sejam tomadas medidas relativamente aos reclusos”, disse António Lacerda Sales, afirmando que no caso concreto dos dois reclusos infetados após saída precária, a resposta dos serviços prisionais é ilustrativa da eficiência do sistema.

A DGRSP informou hoje que os dois reclusos, que testaram positivo à covid-19 depois de regressarem, em maio, aos seus estabelecimentos prisionais, estavam em isolamento profilático sob vigilância médica e já foram transferidos para o Hospital Prisional.

A questão foi levantada durante a conferência de imprensa diária sobre a pandemia da covid-19 em Portugal, durante a qual o secretário de Estado comentou também a retoma das visitas dos familiares aos presos.

Conforme adiantado na segunda-feira à Lusa pelo Ministério da Justiça, António Lacerda Sales confirmou que as visitas serão retomadas “o mais brevemente possível, se possível em junho”, referindo que serão asseguradas as condições devidas de segurança, conforme as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Sobre esta possibilidade, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) tinha já manifestado preocupação com a proteção dos profissionais, solicitando a compra de material de proteção, nomeadamente separadores de acrílico para quando forem retomadas as visitas nos estabelecimentos prisionais.