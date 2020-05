“O alívio maciço [das restrições] de 11 de maio não afetou a curva epidemiológica”, disse à imprensa o ministro da Saúde checo, Adam Vojtech.

A República Checa, que a 24 de abril se tornou o primeiro país europeu a voltar a autorizar todas as viagens ao estrangeiro, permitiu a 11 de maio a reabertura de esplanadas, centros comerciais, museus, teatros, cinemas e outras atividades culturais, assim como a reabertura parcial das escolas primárias, secundárias e artísticas.

O país, com 10,7 milhões de habitantes, regista 8.757 casos de infeção e 306 mortes associadas à COVID-19, com uma tendência consistente nas últimas semanas de subida dos casos considerados curados e de descida do número de pessoas hospitalizadas.

“A situação epidemiológica é muito estável […], muito positiva”, confirmou o diretor do instituto checo de estatísticas de saúde, Ladislav Dusek.

“Não há uma ameaça global depois do alívio [das restrições]. Só temos que vigiar problemas locais”, acrescentou o responsável.

Um surto de coronavírus foi detetado esta semana entre os trabalhadores da mina de Darkov, no norte do país, com 130 pessoas com testes positivos, embora nenhuma tenha necessitado até ao momento de hospitalização.