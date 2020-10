Na quinta-feira tinham sido registadas 138 mortes, o terceiro dia consecutivo acima de 100, e 18.980 novos casos.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 689.257 casos de infeção confirmados e de 43.429 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

De acordo com dados do governo, o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) subiu para entre 1,3 e 1,5, mas a taxa de crescimento do número de infeções diminuiu ligeiramente para entre 4% e 7%.

Um estudo do instituto de estatísticas britânico (ONS, na sigla em inglês)) publicado hoje indica que as infeções diárias entre 25 de setembro e 01 de outubro em Inglaterra, o período mais recente disponível, mais do que duplicaram relativamente à semana anterior.

Segundo a análise, que não incluiu pessoas em hospitais, lares de idosos ou outras instituições de saúde, houve uma média de 17.200 novos casos por dia em Inglaterra, em comparação com 8.400 na semana anterior.

O ONS estimou que um total de 224.400 pessoas em residências privadas em Inglaterra tiveram covid-19 entre 25 de setembro e 01 de outubro, o equivalente a cerca de 0,41% da população, contra 116.600 pessoas, ou 0,21% da população, na semana anterior.