"A nossa revisão minuciosa, ao lado da avaliação de importantes cientista independentes, mostra que não há evidências de que os coágulos de sangue nas veias aconteçam mais do que seria esperado na ausência de vacinação, para nenhuma das vacinas" em análise, afirmou a diretora executiva da MHRA, June Raine.

Portugal registou hoje 21 mortes relacionadas com a COVID-19 e 485 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). De acordo com o relatório da situação epidemiológica da DGS, o número de doentes internados em enfermaria baixou para 828, menos 28 do que na quarta-feira. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI) estão 187 doentes internados, menos 18 do que na quarta-feira.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.