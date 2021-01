Segundo dados do município, no domingo havia no concelho 132 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a covid-19, sendo que 21 deles foram detetados nas 24 horas anteriores.

Por causa do aumento de pessoas infetadas, a Câmara Municipal do Peso da Régua anunciou hoje que decidiu, suspender, por tempo indeterminado, a realização da feira semanal.

Segundo a autarquia do distrito de Vila Real, o mercado municipal manter-se-á em funcionamento com os vendedores diários, assegurando apenas a venda de bens alimentares. As lojas interiores do mercado municipal manter-se-ão abertas ao público.

A autarquia apelou à “compreensão das pessoas afetadas por esta medida, na certeza de que esta decisão será fundamental para acautelar a saúde de todos”.

Reforçou também os apelos à população para que “cumpra com as orientações das autoridades de saúde”.

“O controle da pandemia continua a depender da responsabilidade de cada um de nós e dos nossos comportamentos diários. O distanciamento social, o uso de máscara, a higienização regular das mãos e a etiqueta respiratória são gestos que podem salvar vidas”, sublinhou o município presidido por José Manuel Gonçalves.

Na terça-feira arranca o processo de vacinação naquele concelho, nomeadamente no lar e unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia de Peso da Régua e no Lar da Associação Cultural e Beneficente de Santa Maria de Sedielos.

O Peso da Régua está incluído no grupo de municípios em risco muito elevado (no período de 24 dezembro a 07 janeiro) e contabiliza, desde o início da pandemia, 665 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e três óbitos.

O distrito de Vila Real tinha no domingo cerca de 1.760 casos ativos.

Portugal contabiliza pelo menos 7.118 mortos associados à covid-19 em 427.254 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório entre as 23:00 e as 05:00 nos concelhos do território do continente de contágio mais elevado.