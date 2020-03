Num comunicado enviado hoje, a Associação Nacional de Cuidados Continuados (ANCC) anexa um email enviado no dia 18 de março à ministra da Saúde e à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a expor constrangimentos destas unidades e os riscos de admitir doentes enviados por hospitais e de manter transportes entre unidades hospitalares e unidades de cuidados continuados para tratamentos.

O isolamento de doentes de covid-19 e de casos suspeitos nas unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados “de nada serve” se os doentes tiverem que continuar a sair para tratamentos hospitalares.

“Se se pretende evitar a propagação do vírus ao máximo, então é completamente errado enviar doentes de hospitais para as UCCI) [unidades de cuidados continuados integrados] (ou para outro lado qualquer) sem o devido teste, bem como enviar doentes a necessitar de hemodiálise (ou outra situação semelhante) em que implica diversas saídas e entradas de doentes nas UCCI, aumentando exponencialmente o risco de contágio. A isto acresce que, no caso de uma das nossas associadas, está a lidar com situações em que os bombeiros recusam fazer o transporte e a clínica de hemodiálise recusa receber o doente”, lê-se no email enviado ao Governo, assinado pelo presidente da ANCC, José Bourdain.

“Acresce que as UCCI não têm as condições que têm os hospitais, pois não foram concebidas para tal, nomeadamente espaços físicos e pessoal com formação específica além de que neste momento não têm nem conseguem aceder a determinado equipamento de proteção individual (EPI), nomeadamente máscaras cirúrgicas”, acrescentava a missiva, que apelava à entrega de máscaras a estas unidades.