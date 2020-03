O plano, assinado pelo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana Luís Botelho Miguel, foi distribuído na quarta-feira por todas as unidades da GNR do país e determina os procedimentos de caráter preventivo relativamente à transmissão da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, “de forma a minimizar as circunstâncias do contágio e os efeitos do absentismo e desenvolve procedimentos de controlo e monitorização deste fenómeno no seio da Guarda”.

O plano de contingência para conter a Covid-19 na GNR, a que agência Lusa teve acesso, prevê áreas de isolamento em todos os aquartelamentos da Guarda a fim de isolar os seus efetivos ou cidadãos suspeitos de estarem infetados e que se encontrem nas instalações.

Nas unidades, e eventualmente nas subunidades, da GNR deve existir um conjunto de equipamento de proteção individual para utilização no acompanhamento de suspeitos e para utilização na área de isolamento, estando o centro clínico a preparar a entrega deste equipamento, composto por máscara, luvas, gel desinfetante e termómetro.

"A aquisição adicional de máscaras, luvas ou outros equipamentos de proteção individual necessários ao desempenho da atividade das unidades, órgãos ou serviços será decorrente do equipamento fornecido a cada momento pelo Centro Clínico e das existências”, de acordo com o plano.