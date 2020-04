Na conferência de imprensa conjunta para divulgar os dados da operação “Páscoa em Casa” da PSP e da GNR, que decorreu entre as 00:00 do dia 09 de abril e a 24:00 de segunda-feira no âmbito do estado de emergência devido à covid-19, Vitor Rodrigues foi questionado sobre as várias imagens do "beija cruz", uma tradição da Páscoa.

O responsável respondeu que a GNR identificou quatro situações, uma no comando distrital de Viana do Castelo e três no comando distrital de Braga.

“Foram sinalizados e elaborados os respetivos autos de notícia que foram entregues às autoridades judiciárias que agora têm de cumprir a sua missão. Da nossa parte foi feito tudo quanto havia a fazer”, disse.

Portugal está em estado de emergência desde o dia 19 de março e até 17 de abril devido à pandemia de covid-19.

Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos associados à covid-19, e 17.448 casos de infeção confirmados no país.