Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) explicou que a detenção do suspeito ocorreu pelas 23:50, na freguesia de Santa Maria Maior, e que foram levantados 26 autos de contraordenação por violação às restrições do estado emergência, devido ao contexto pandémico.

“No âmbito do policiamento dedicado à fiscalização das restrições do estado de emergência, foi o suspeito avistado durante uma operação policial para acabar com uma festa ilegal com 26 participantes, na Travessa do Chafariz de El-Rei”, adiantou a PSP.

De acordo com o Cometlis, o jovem tentou fugir “em passo acelerado” na via pública, depois de se ter percebido da presença das forças policiais.

Durante a fuga, ainda segundo a PSP, o suspeito atirou para o chão uma pistola de calibre 22, com uma munição, que estava no interior do seu colete.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, onde lhe serão determinadas as medidas de coação.

