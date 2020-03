Numa pergunta escrita, com caráter de urgência, os deputados sociais-democratas questionam o atraso da União Europeia no reforço de verbas de 140 milhões de euros para a investigação da doença, apesar de ter “o maior programa de Ciência e Inovação do mundo” e ter uma “importante parceria com o setor farmacêutico”, lê-se num comunicado da delegação do PSD no Parlamento Europeu.

Na pergunta, é ainda mencionado que países como a China e os Estados Unidos “estão já numa fase adiantada de desenvolvimento de vacinas e terapias contra a nova estirpe do coronavírus”, com um investimento de cerca de 3.000 milhões de euros, muito maior do que o da Europa.

O surto de Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia - detetado em dezembro na China já provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Em Portugal, há 13 pessoas infetadas: nove no Porto, três em Lisboa e uma em Coimbra.