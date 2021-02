A provedora e os funcionários não prioritários tomaram a primeira dose de vacina no dia 22 de janeiro, no âmbito da imunização dos utentes e profissionais da Unidade de Cuidados Continuados Integrados da misericórdia ilhavense, no distrito de Aveiro.

Contactada pela Lusa, a diretora da Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Elsa Rocha, explicou que neste caso foram usadas apenas "sobras" e garante que "não houve ninguém externo à unidade a ser vacinado".

Segundo a médica, a instituição enviou às autoridades de saúde uma lista com 95 nomes de pessoas para serem vacinadas (50 colaboradores e 45 utentes) e recebeu 102 doses de vacinas.

Além disso, entre os prioritários houve várias pessoas que não foram vacinadas, porque tinham estado infetadas com o novo coronavírus há menos de 90 dias.

“As vacinas que sobraram foram distribuídas única e exclusivamente por tudo o que é funcionários da unidade de cuidados continuados pertencente à Misericórdia, incluindo empregadas da limpeza, apoio domiciliário, serviços administrativos e radiologia, e todas as pessoas que contactavam para dentro da unidade”, explicou Elsa Rocha.

A diretora disse ainda que a provedora também foi vacinada porque “entra dentro da unidade várias vezes e pode ser uma cadeia de transmissão”.

