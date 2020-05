Em resposta à agência Lusa, a direção-geral (DGRSP) referiu que "está a trabalhar no sentido de adequar os parlatórios e procedimentos às regras agora definidas pela Direção-Geral da Saúde, por forma a que, no decurso do mês de junho, se possam iniciar as visitas aos reclusos e aos jovens internados em centros educativos com a segurança necessária, no âmbito da pandemia de covid-19, a preservar a saúde de trabalhadores, internados e visitantes.

A DGRSP sublinha ainda que as visitas aos reclusos e jovens internados em centros educativos serão "retomadas com agendamento prévio, limite máximo de 30 minutos e com horários desfasados para evitar aglomerados à entrada e saída, segundo normas hoje publicadas".

Na terça-feira, a DGS publicou na sua página oficial as recomendações e orientações para a retoma das visitas de reclusos em centros educativos. Entre as recomendações está a reorganização de espaços para garantir um distanciamento físico de dois metros e privilegiar-se as videoconferências sempre que tal não for possível.

Segundo a DGS, para o encontro entre visitantes e visitados, se não for possível assegurar a distância de dois metros, devem existir barreiras físicas, como acrílicos, para evitar contacto físico e transmissão de gotículas.