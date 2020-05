No entanto, continuou líder do executivo, falta o “passo seguinte”, que é “continuar a ser excecionais na normalidade”.

“O CEIIA não é uma fábrica, aqui estão a ser fabricados não só os primeiros protótipos, mas já os produtos, mas o objetivo não é o CEiiA continuar a produzir ventiladores, é a partir daqui libertar esta tecnologia, este ‘know-how’ para a indústria nacional poder passar a produzir em larga escala, para as necessidades nacionais, mas também para as necessidades globais”, salientou.

António Costa lembrou ainda que, à semelhança da contribuição monetária, o país é também capaz de contribuir com equipamentos e material de tratamento.

“O estado português, no conjunto de aquisições que vai fazer do ATENA, vai fazê-lo não somente para reforçar as necessidades nacionais, termos uma maior reserva a nível nacional, mas para reforçarmos a nossa contribuição no âmbito da cooperação internacional para o desenvolvimento e designadamente com os países da lusofonia”, salientou.

O primeiro-ministro disse acreditar que desta forma o país tem conseguido conter a pandemia e vai conseguir “dar a voltar e voltar a relançar a economia”.

“É assim que temos contido a pandemia e é também assim que vamos conseguir dar a volta e voltar a lançar a economia, não só com base naquilo que já fazíamos bem, mas agora também aquilo que podemos fazer mais e melhor com o que aprendemos nestes duros dois meses de aprendizagem, de luta pela sobrevivência, mas pela qual sairemos seguramente mais fortes do que aquilo que estávamos em fevereiro quando tudo isto começou”, concluiu.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à COVID-19 em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado na quinta-feira.