O primeiro-ministro admitiu hoje o cenário de encerramento das escolas, antecipando as férias da Páscoa, por causa do surto do Covid-19, mas remeteu a decisão para o Conselho Nacional de Saúde Pública, que se reúne na quarta-feira.

"Nós adotaremos as medidas que os técnicos considerem ser justificado adotar. Não podemos ter cada um a sua opinião. Estamos a falar de uma matéria que não é de opção política. É uma questão em que os políticos devem agir em função da melhor informação técnica disponível", afirmou António Costa após uma reunião de mais de duas horas com oito ministros de áreas ligadas à resposta ao surto, na residência oficial de São Bento, para preparar o Conselho Europeu por videochamada, hoje à tarde, às 16:00. A questão do encerramento das escolas é, disse, uma das matérias que o Governo vai colocar "expressamente" para análise do Conselho Nacional de Saúde Pública, na quarta-feira. Seja qual for a posição que este órgão tomar, "generalizar o encerramento das escolas" ou manter a opção de apenas encerrar aquelas onde "há focos de infeção e riscos de contaminação", o executivo tomará "imediatamente" essa medida, acrescentou. A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos. Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram. Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do País foi alargada hoje a toda a Itália. O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas. A China registou segunda-feira mais uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, somando agora um total de 80.754 infetados e 3.136 mortos, na China Continental. Portugal regista 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo. Coronavírus: como passou de animais para humanos?