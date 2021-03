"O agravamento da insuficiência respiratória levou à necessidade de entubação e ventilação mecânica", explica a autarquia, em comunicado.

O autarca está a ter o nível de cuidados "adequado à evolução atual da doença", acrescenta a mesma fonte, agradecendo "as muitas mensagens de incentivo" e a solidariedade demonstrada pelos munícipes.

Na sexta-feira, a autarquia informou que Almeida Henriques tinha testado positivo, mas sentia-se bem, tendo apenas "sintomas ligeiros", e que estava a trabalhar a partir de casa.

No entanto, no domingo, Almeida Henriques acabou por ser internado no Hospital de S. Teotónio, após a agudização dos sintomas, por precaução e para permitir uma mais fácil monitorização da evolução.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.617 pessoas dos 811.948 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.