A informação foi avançada durante a habitual conferência de imprensa, em Lisboa, para atualizar os dados relativos à pandemia de covid-19 em Portugal.

De acordo com o governante, a medida constitui “uma boa notícia no sentido da recuperação da normalidade” dos serviços, interrompida pela necessidade de controlo da pandemia.

“Há também algumas notícias sobre medicamentos com alguma eficácia no combate à covid-19, que acompanhamos com entusiasmo, mas também cautela”, disse o governante, que hoje esteve acompanhado pela diretora geral da saúde, Graça Franco, e pelo presidente do Infarmed, Rui Santos Ivo.

Portugal contabiliza pelo menos 1.523 mortos associados à covid-19 em 37.672 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).