Segundo Marta Temido, os surtos de covid-19 que mais preocupam as instituições de saúde são os 44 que se encontram ativos nos 64 lares de idosos e que obrigou ao internamento de 114 pessoas, entre os 705 infetados.

Geograficamente, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem 23 desses surtos nos lares, seguindo-se 17 equipamentos residenciais para idosos do Norte, dois no Centro e outros dois no Alentejo.

Entre os surtos ativos nos vários lares para idosos, Marta Temido afirmou que os mais preocupantes “correspondem as instituições que têm maiores fragilidades organizacionais” e que estas “merecem da saúde a maior atenção” e para as quais foram “afetadas equipas do SNS para reforçarem os meios humanos”.

Portugal contabiliza hoje mais três mortos relacionados com a covid-19 e 802 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

As três mortes foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções e o maior aumento diário.

O número de internamentos continuou a subir nas últimas 24 horas, registando-se mais 25, num total de 571 doentes internados com covid-19.

Segundo a DGS, os internamentos nas unidades de cuidados intensivos também aumentaram, sendo agora 77, mais sete do que na terça-feira.