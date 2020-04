Questionada sobre os dados do Barómetro Covid-19 divulgados na terça-feira pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), que apontam para um aumento da mortalidade entre 16 de março e 14 de abril, Graça Freitas não justificou os números, sublinhando apenas que existem sempre variações, sejam sazonais, anuais, mensais ou até semanais.

Segundo o estudo da ENSP, neste período “registaram-se mais 1.255 óbitos do que seria de esperar com base na mortalidade média diária dos últimos 10 anos”, mas apenas 567 dos quais estão associados à doença provocada pelo novo coronavírus.

No entanto, durante a conferência de imprensa diária de atualização sobre a situação epidemiológica no país, a diretora-geral da Saúde ressalvou que, se se considerarem os dados desde o início do ano até ao dia 21 de abril, o aumento é de apenas 439 mortos, apesar do pico registado entre o final do mês de março e o início de abril.

“Obviamente que houve um pico. Entre o dia 24 de março e o dia 04 de abril houve mais mortalidade do que é habitual na linha de base, mas essa mortalidade já está a baixar, aproximando-se dos valores normais”, explicou.

Graça Freitas considerou ainda que é importante recordar os dados referentes aos meses de janeiro e fevereiro, quando o número de óbitos registados em Portugal foi inferior à média dos últimos cinco anos, com menos 689 mortes em janeiro e menos 580 em fevereiro.