De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 48.636 casos de infeção confirmados e 1.689 mortes.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos subiu para 0,3% (passou de 1.684 para 1.689) e o de casos confirmados baixou para 0,5% (de 48.390 para 48.636).

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 87% dos novos casos, com 214 dos 246 contabilizados.

Foi também na zona de Lisboa que ocorreram os cinco casos mortais registados nas últimas 24 horas: quatro dizem respeito a pessoas com pelo menos 80 anos e o quinto caso refere-se a um infetado na faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Segundo o boletim, diminuiu o número de pessoas internadas, assim como em cuidados intensivos, e há mais 216 pessoas recuperados nas últimas 24 horas.

Em número acumulado de casos de infeção, Lisboa e Vale do Tejo lidera com 24.261, seguida pela região Norte (18.338), a região Centro (4.357), o Algarve (790) e o Alentejo (630).

Nos Açores, há mais cinco casos de covid-19 registados pela DGS, passando agora para os 158, mantendo-se o número de óbitos (15), enquanto na Madeira houve um aumento de um caso (são agora 102) e continua sem registo de óbitos.

Apesar dos aumentos diários de mortes na zona de Lisboa e Vale do Tejo, é o Norte que continua a regista o maior número de mortes desde o início da pandemia (827), depois surge Lisboa e Vale do Tejo (562), Centro (251), Alentejo (19), Algarve (15) e Açores (15).

Nas últimas 24 horas, o número de pessoas internadas desceu para 439 (menos 13 do que no sábado) e nos cuidados intensivos estão agora 61 pessoas (menos quatro).

Em relação à informação sobre os casos por concelho, a DGS diz que se refere ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho.

A DGS informa ainda a caracterização demográfica apenas será atualizada às segundas-feiras, pelo que os três concelhos com mais casos confirmados continuam a ser Lisboa (4.084), Sintra (3.219) e Loures (2.088).

Por faixas etárias, o maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos (1.133, mais quatro hoje), seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (326), entre 60 e 69 anos (150) e entre 50 e 59 anos (55). Há 20 mortos registados entre os 40 e 49 anos, três entre os 30 e 39 e dois entre os 20 e 29 anos de idade.

Em termos globais, há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.042), depois entre 30 e 39 anos (7.919), 50 a 59 anos (7.434), 20 e 29 anos (7.378) e mais de 80 anos (5.683).

As autoridades de saúde têm sob vigilância 35.081 pessoas infetadas – menos 32 do que no sábado - e 1.620 casos aguardam resultado laboratorial.

O número de doentes dados como recuperados aumentou para 33.369 (mais 216 do que no sábado).