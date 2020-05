Ricardo Baptista Leite afirmou que “perante a ameaça” de uma segunda onda de COVID-19 é preciso fazer tudo para preparar o Serviço Nacional de Saúde para esta situação.

“Não será aceitável que por falta de preparação se volte a fechar o país e a cancelar uma parte importante do Serviço Nacional de Saúde, nem a economia nem os doentes aguentam”, disse o deputado social-democrata.

Para isso, defendeu Baptista Leite, “temos que testar mais pessoas de forma rotineira e com maior inteligência”, sublinhando que “o novo vírus chama-se pobreza” e que “mais uma vez” todos têm se unir para o combater.

“A economia está nos cuidados intensivos e a necessitar de tratamento urgente”, frisou.

Em resposta, Marta Temido afirmou que “o país não foi fechado por falta de preparação” e que não se pode “escamotear essa verdade” de o país poder “ter que enfrentar um reconfinamento”.

“Se isso acontecer por motivos imperativos de saúde pública cá estaremos para lidar com uma situação desse tipo”, mas, frisou, “tudo faremos para a evitar”.

Essa situação implica “vários tipos de resposta”, mas as “mais importantes são as respostas individuais”.

“E, por isso, é muito importante falar com transparência e não nos refugiarmos em grandes metáforas e falar de coisas muito objetivas e muito exatas”, disse, dirigindo-se a Baptista Leite.

Defendeu que é preciso passar a informação aos portugueses para que continuem a “adotar hábitos e comportamentos muito rigorosos” e “preparar o país para um eventual recrudescimento da doença”, garantindo ao mesmo tempo que o SNS vai continuar a recuperar “a atividade assistencial adiada”.

Marta Temido realçou ainda o “esforço bastante significativo” que foi efetuado na realização de testes à COVID-19, passando de 11.500 testes por dia em abril para 15.400 na última semana.

O dia 15 maio registou o maior de testes realizados, quase 20 mil, observou, assegurando que a capacidade instalada no setor público e no setor privado “demonstra ainda não estar no limite e ter ainda capacidade de fazer mais testes mesmo sem qualquer alargamento”.