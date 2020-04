As pessoas com alergia têm de saber como podem controlar a doença e a medicação que devem fazer até pelo facto de estarem mais tempo em casa expostos aos ácaros, aos alérgenos dos animais, à poluição que se faz quando se cozinha ou fuma e as casas não estão bem ventiladas, defendeu à agência Lusa o secretário-geral da Organização Mundial da Alergia, Mário Morais de Almeida.

“Apesar de estarem mais tempo em casa, eventualmente, os alérgicos estarão um bocadinho mais sensíveis e mais suscetíveis” e “essa suscetibilidade, nesta altura do ano, vai agravar-se quando estiverem no exterior expostos aos pólenes”, afirmou.

O alergologista advertiu que “tem chovido bastante” e tem havido “bastante vento”, mas quando o tempo estiver mais seco vão existir concentrações de pólenes que serão muito elevadas.

Sobre os impactos que a redução dos níveis de poluição na atmosfera pode ter na quantidade de pólenes que as plantas libertam, o especialista explicou que não se vão desenvolver tanto.

“Vamos ter por um lado pessoas a ser menos agredidas pela poluição, mas por outro lado os pólenes das plantas não se vão desenvolver tanto”, adiantou.