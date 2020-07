Além de evitar tocar ou beijar a Caaba – uma construção em forma de cubo que tem incrustada a “pedra negra” – que os muçulmanos consideram um pedaço retirado do paraíso -, os peregrinos encontrarão cercas e barreiras de segurança, de acordo com a agência de notícias SPA.

Com essas medidas, o Centro Saudita de Controlo e Prevenção de Doenças tentará impedir que as pessoas se aproximem do local e mantenham uma distância de segurança de pelo menos um metro e meio enquanto circulam ao redor do cubo.

Também haverá postos de controlo em todas as entradas de Meca, incluindo nas paragens de autocarros e no pátio da mesquita, para medir a temperatura de todos os fiéis, que também precisam usar máscara durante o ritual.

Os “casos suspeitos” de covid-19 devem passar por uma avaliação médica antes que possam fazer a peregrinação, embora possam fazê-lo em grupos especiais.

As autoridades também permitirão orações em grupo, sob rigorosas medidas preventivas, mas removerão todos os tapetes da Grande Mesquita de Meca para que cada fiel use o seu próprio tapete.