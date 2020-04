No mesmo registo de balanço, o autarca referia também que, só na quarta-feira, realizaram-se no município 122 testes de diagnóstico para despistar a covid-19.

A principal expetativa do presidente da Câmara prende-se agora com a "grande decisão" do Governo quanto ao prazo de vigência da cerca sanitária em curso no território, já que o fim da mesma, pelo menos por enquanto, está previsto para as 23:59 de hoje.

Insistindo que a quarentena geográfica de Ovar "serviu para evitar o contágio aos municípios vizinhos", Salvador Malheiro realçou: "Temos tido indicadores de que os resultados são bem melhores do que aconteceria se não tivéssemos a cerca".

Em todo o caso, "ainda é cedo para retirar conclusões", ressalvou o autarca, que se comprometeu a aguardar pelas orientações da Direção-Geral de Saúde. "Depois cá estaremos para continuar este trabalho em parceria com o nosso Governo", concluiu.

O novo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19 foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais quase 46 mil morreram. Ainda nesse universo de doentes, pelo menos 176.500 recuperaram.

Em Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados a 02 de março, o último balanço da Direção-Geral da Saúde indicava 8.251 infeções confirmadas. Desse universo de doentes, 187 morreram, 726 estão internados em hospitais, 43 recuperaram e os restantes convalescem em casa ou noutras instituições.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, no dia 19, decretou o estado de emergência para todo o país, o que vai vigor pelo menos até às 23:59 de quinta-feira.